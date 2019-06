Napoli: Borrelli (Verdi), ritardi nella raccolta e turisti tra la spazzatura a rampe Paggeria

- "I disagi legati ai ritardi nella raccolta dei rifiuti sono arrivati anche nel centro di Napoli. Le rampe Paggeria, a due passi da piazza Plebiscito, sono piene di spazzatura. I turisti sono costretti a fare lo slalom tra i rifiuti. Tale situazione è comune a tante altre zone del centro. In via Tarsia i writer hanno inventato i 'rifiuti creativi', iniziando a dipingere materassi, creando dei messaggi di speranza. Un'iniziativa che mostra la voglia dei cittadini di emanciparsi da questa condizione di disagio che riporta alla mente uno dei periodi più bui della storia recente di Napoli". Così il consigliere regionale della Campania dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il portavoce del Sole che ride in Campania Vincenzo Peretti. "Il nostro monitoraggio prosegue, anche grazie alle decine di segnalazioni che stanno pervenendo alla pagina Facebook dei Verdi – hanno aggiunto -. Il nostro impegno nelle sedi istituzionali è costante, il nostro obiettivo è riportare la situazione alla normalità a Napoli e provincia. La città, tra l'altro, è prossima ad ospitare le Universiadi. Al di là del disagio vissuto dai cittadini c'è un potenziale danno di immagine che la città non può assolutamente permettersi dopo tutto l'impegno profuso per organizzare al meglio la manifestazione”. “In ogni caso restano intollerabili gli atti di teppismo e inciviltà che si sono verificati nelle ultime ore – hanno concluso Borrelli e Peretti -. Riteniamo ingiustificabile, ad esempio, quanto avvenuto a Pianura dove, nei pressi della biblioteca, degli incivili hanno riversato i rifiuti sulla sede stradale". (Ren)