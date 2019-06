Rocca di Papa: Città metropolitana Roma sarà a funerali Eleuteri, bandiere a mezz'asta

- Città metropolitana di Roma, parteciperà ai funerali del delegato del sindaco Vincenzo Eleuteri a Rocca di Papa. A rappresentarla il consigliere delegato Carlo Colizza, accompagnato dal gonfalone listato a lutto. Il sindaco Virginia Raggi ha disposto le bandiere a mezz'asta per la giornata di domani in tutti gli uffici di Città metropolitana di Roma Capitale, in segno di lutto. (Com)