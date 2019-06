Brasile: Bolsonaro annuncia il nuovo direttore delle Poste, generale Floriano Peixoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha scelto il generale Floriano Peixoto come presidente delle poste brasiliane (Correio). Per assumere il nuovo incarico Peixoto lascerà il suo attuale incarico di ministro della Segreteria generale della presidenza della Repubblica (Sgpr). Al suo posto il presidente ha già indicato l'avvocato e ufficiale della polizia militare della riserva, Jorge Antonio de Oliveira Francisco, attualmente sottosegretario responsabile degli affari legali della stessa Sgpr. L'avvocato de Oliveira Francisco sarà il terzo in appena sei mesi a assumere l'incarico di Segretario generale presidenza della Repubblica. Prima di lui Gustavo Bebianno, licenziato a seguito di un'inchiesta giudiziaria e Floriano Peixoto, nominato al vertice delle poste. (segue) (Brb)