Brasile: Bolsonaro annuncia il nuovo direttore delle Poste, generale Floriano Peixoto (3)

- Il presidente Bolsonaro aveva effettuato questa settimana un'altra sostituzione in una posizione strategica del suo governo. Il generale Luiz Eduardo Ramos Baptista, attuale comandante militare del Sudest, era stato nominato ministro della Segreteria generale di governo (Segov) per sostituire il generale Carlos Alberto dos Santos Cruz, licenziato lo scorso fine settimana a causa di disaccordi nella strategie elaborate dal dipartimento di comunicazione istituzionale, vincolato alla Segreteria di governo. La gestione di Santos Cruz è stata contrassegnata da numerosi attriti interni. L'ormai ex ministro aveva più volte manifestato la sua contrarietà rispetto all'enorme investimento di risorse impegnato per la campagna pubblicitaria relativa alla riforma delle pensioni. Un investimento invece fortemente sostenuto dal sottosegretario alla comunicazione istituzionale, Fabio Wejngarten. (Brb)