Bolivia-Italia: interesse italiano su corridoio bioceanico e hub aeroporto Santa Cruz (4)

- Il crescente interesse per la realizzazione del "corridoio" è raccolto anche dal Perù. A inizio settembre il presidente Martin Vizcarra ha annunciato la costruzione di un nuovo terminal portuale di Ilo, la porta occidentale dell'infrastruttura. "Dato che abbiamo la sicurezza che il treno si farà, il terminal esistente non sarà sufficiente per il medio e lungo termine, dobbiamo costruire un nuovo terminal portuale perché il carico (trasportato lungo il collegamento ferroviario) non potrà essere processato dal terminal attuale, per questo stiamo investendo con risorse messe a disposizione direttamente dal ministero dei Trasporti", ha detto Vizcarra al termine di un vertice bilaterale con Morales. Ad aprile il presidente boliviano aveva parlato dell'intenzione di utilizzare il porto come piattaforma principale per l'invio di gas nei mercati internazionali. (segue) (Brb)