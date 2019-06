Bolivia-Italia: interesse italiano su corridoio bioceanico e hub aeroporto Santa Cruz (6)

- Il ministro dei Lavori pubblici di Assunzione, Arnoldo Wiens, aveva ribadito recentemente l'interesse del Paraguay al progetto di Corridoio bioceanico promosso dalla Bolivia che punta a collegare l'Atlantico ed il Pacifico dal Brasile al Perù. "Il Paraguay si è integrato a questo progetto per il potenziale sviluppo che implica per tutta la regione" aveva dichiarato Wiens a riguardo. Il ministro paraguaiano aveva affermato quindi di aver "ricevuto precise istruzioni da parte del presidente di lavorare con il maggior impegno in tutto ciò che significa integrazione dei nostri paesi e nella connettività così necessaria per due paesi senza sbocco al mare come la Bolivia ed il Paraguay". (segue) (Brb)