Brasile: nuovo presidente delle Poste Peixoto "mia missione salvare credibilità dell'azienda"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente delle Poste brasiliane (Correio), Floriano Peixoto Neto, ha dichiarato che la sua missione alla guida dell'istituzione statale sarà quella di salvare la "credibilità" dell'azienda. "La mia missione è quella di salvare la credibilità e di rafforzare lo sviluppo economico dell'istituzione", ha dichiarato Peixoto in una conferenza stampa nel palazzo presidenziale del Planalto dopo aver ricevuto l'incarico dal presidente, Jair Bolsonaro. Il neo presidente ha preferito non esprimersi sul tema della privatizzazione della società statale. "Preferirei non dire nulla sul tema, l'eventuale privatizzazione sarà una decisione che sarà presa a tempo debito dal presidente Bolsonaro", ha detto. (segue) (Brb)