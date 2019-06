Brasile: nuovo presidente delle Poste Peixoto "mia missione salvare credibilità dell'azienda" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peixoto era stato indicato al vertice del Correio, appena questa mattina. Per assumere il nuovo incarico Peixoto ha lasciato il suo precedente incarico di ministro della Segreteria generale della presidenza della Repubblica (Sgpr). Peixoto sostituirà il precedente direttore delle Poste, il generale Juarez Aparecido de Paula Cunha, licenziato lo scorso fine settima dal presidente Bolsonaro perché accusato di aver "agito come un sindacalista". Lo scorso 5 giugno, il presidente delle Poste era stato convocato in parlamento perché riferisse sulla situazione dell'azienda. In quell'occasione si era detto contrario alla privatizzazione, in contrasto con la linea adottata dal presidente e dal governo favorevole alla vendita della società statale. Il generale era stato nominato alla guida delle poste dal governo di Michel Temer. (Brb)