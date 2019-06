Georgia: Assemblea ortodossia, capo delegazione Kutsnashvili si dimette dopo proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della delegazione georgiana all’ultima sessione dell’Assemblea interparlamentare sull’ortodossia, Zakaria Kutsnashvili, ha rinunciato al suo mandato dopo che le manifestazioni organizzate ieri sera dall’opposizione politica del paese caucasico per protestare contro la presenza di una delegazione russa all’Assemblea sono sfociate in scontri violenti tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”, aggiungendo che il presidente del parlamento di Tbilisi, Irakli Kobakhidze, ha rassegnato oggi le sue dimissioni per lo stesso motivo. “Il consenso civile e la stabilità sono molto più importanti di un posto in parlamento”, ha detto Kutsnashvili, uno degli organizzatori della sessione oggetto delle proteste. Stando alle informazioni diffuse dalla stampa georgiana, confermate nel corso della giornata di oggi anche da alcuni esponenti dell’opposizione, una seconda manifestazione di protesta ha preso il via alle ore 19 locali (17 in Italia) di fronte alla sede del parlamento (Res)