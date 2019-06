Milano: avviata messa in sicurezza palazzo via Uccelli di Nemi

- Sono partiti i lavori per la pulizia e la messa in sicurezza dell'edificio pubblico di via Ucelli di Nemi in zona Ponte Lambro. Lo comunica una nota diffusa oggi dal Comune di Milano. Dopo l'operazione avviata al Palasharp per ripulire l'area e ripristinare le strutture di delimitazione del perimetro esterno e dopo le diverse attività messe in campo in via Sacile e viale Puglie, nel primo caso con l'installazione di recinzioni per limitare l'accesso al centro sportivo e nel secondo con il presidio di Polizia Locale in collaborazione con la Guardia di Finanza nel mercatino delle pulci, l'Amministrazione ha avviato un intervento che coinvolge più assessorati in un luogo che sarà oggetto di riqualificazione da parte del Comune. (segue) (Com)