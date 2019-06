Milano: avviata messa in sicurezza palazzo via Uccelli di Nemi (2)

- Da circa due settimane Amsa e Nuir (Nucleo Intervento Rapido) hanno in corso interventi sull'area: la prima ha ripulito la parte esterna e il piano terra dai rifiuti accumulatisi, smaltendone oltre 29 tonnellate; mentre in contemporanea il Nuir ha provveduto a sostituire tutta le vecchia recinzione con la posa di nuovi pannelli grigliati di rete metallica. Sono state anche eliminate le aree esterne del cantiere che ancora permanevano e il settore Lavori Pubblici ha avviato i lavori per la chiusura degli spazi aperti tra i pilastri ai piani terra e ammezzato, mentre partirà a breve l'intervento per l'allaccio alla fognatura pubblica degli scarichi esistenti che oggi comportano cattivi odori per ristagno delle acque reflue. L'obiettivo è quello di impedire nuovamente l'accesso a persone non autorizzate all'interno della struttura, mantenendo l'area in sicurezza, eliminando al contempo anche tutte le strutture esterne che potevano essere usate come bivacco contribuendo al degrado della zona. (Com)