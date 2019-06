Cina: ministero Esteri esclude entrata India in Gruppo fornitori nucleari

- L'ammissione dell'India nel Gruppo dei fornitori nucleari (Nsg) è fuori discussione. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang, reiterando che "non c'è nemmeno da discutere sulla partecipazione dell'India". Da quando l'India ha richiesto di poter essere ammessa nell'Nsg a maggio del 2016, la Cina ha continuato ad insistere che solo i paesi che hanno firmato il Trattato di non proliferazione nucleare dovrebbero essere autorizzati ad entrare a far parte dell'Nsg, gruppo di 48 membri che regola il commercio nucleare globale. L'India ed il Pakistan non hanno firmato l'Npt. Dopo la richiesta dell'India, anche il Pakistan ha fatto richiesta di entrare nell'Nsg nel 2016. La Cina ha invitato i membri dell'Nsg a produrre un piano con il quale prima si arrivi ad una serie di principi per l'ammissione degli stati fuori dall'Npt, e poi si prosegua con discussioni su casi specifici. "Nessuno stato membro sta bloccando i procedimenti, semplicemente ci sono delle procedure nell'Nsg ed i suoi membri prendono decisioni in base a queste procedure. Per quel che so, si sta tenendo un incontro plenario e ci saranno discussioni sulla partecipazione di stati che non fanno parte dell'Npt e sulle questioni politiche e legali relative a questo argomento", ha detto Lu. (segue) (Cip)