Cina: ministero Esteri esclude entrata India in Gruppo fornitori nucleari (2)

- Rispondendo alle accuse ricevute da parte dell'India, che afferma che la maggioranza degli stati membri dell'Nsg appoggiano la sua ammissione mentre la Cina continua a bloccarla, Lu ha risposto "non posso parlare al posto dell'India. Ma posso dire che l'Nsg è un meccanismo di non proliferazione multilaterale e ci sono regole e procedure che tutti i suoi membri devono seguire. Le decisioni vengono prese su consenso. L'ammissione dell'India o di qualsiasi altro paese è un problema interno dell'Nsg e spetta al Gruppo discuterlo. Quindi stiamo agendo in base alle regole di questo meccanismo". Il portavoce cinese ha detto di non saper rispondere a domande riguardanti eventuali progressi sul dialogo bilaterale tra India e Cina riguardo alla questione della non proliferazione. "Funzionari dei ministeri degli Esteri dei dipartimenti per il disarmo di entrambi i paesi stanno mantenendo le trattative aperte. Il nostro obbiettivo è sostenere la non proliferazione e l'Npt, che è la pietra angolare del sistema di controllo degli armamenti internazionali", ha concluso Lu. (Cip)