Municipio Roma III: Torquati (Pd), non è il momento delle divisioni, si superino le incomprensioni (2)

- Torquati spiega: “Le forze di centrosinistra si concentrino in questi due anni che ci separano dalle amministrative a Roma su come dare un servizio di trasporto pubblico migliore a quei ragazzi di periferia che devono percorrere chilometri per avere il diritto di andare al cinema, come cercare di aiutare quella cittadinanza che più di altri in questi anni ha pagato la crisi, come togliere i rifiuti dalla strada e chiudere il ciclo dei rifiuti, come promuovere le opportunità di sviluppo”. E conclude: “Abbiamo un grande lavoro da fare. I territori possono essere esempio e traino anche per il nazionale. Si superino le piccole incomprensioni e si guardi insieme alla grande sfida per Roma. Lo dico anche agli amici e compagni del municipio III. La politica che rappresenta quel territorio è capace di risolvere, unire ed accogliere. Non si perda tempo, perché Roma di tempo ne ha veramente poco”. (Com)