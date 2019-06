Giustizia: Morrone (Lega) su intercettazioni, impossibile fermare tecnologia, ma regole più severe

- Il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, della Lega, ha affermato: "La tecnologia non si può fermare, soprattutto se concorre a sconfiggere corruzione, criminalità organizzata e terrorismo. Il timore riguarda invece l'invasività totale di questi mezzi e non è ozioso interrogarsi sulle ricadute devastanti determinate dall'intromissione nella sfera privata di persone estranee a eventuali indagini che casualmente incrociano la loro vita con quella di intercettati e possono trovarsi, senza alcuna colpa, nel tritacarne mediatico". Così il sottosegretario dopo aver presenziato presenziando al Tavolo di confronto in materia di intercettazioni che si è svolto questa mattina al ministero di via Arenula, a Roma, a cui hanno partecipato, oltre ai vertici apicali del ministero, il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, e il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna. "Ritengo - ha aggiunto - che tutti i soggetti coinvolti debbano interrogarsi e lavorare per trovare una linea condivisa sui limiti e sulle regole stringenti da porsi e su eventuali sanzioni, anche sul piano penale, per chi non le osservi. Qui non è in discussione il diritto di cronaca o la pubblicazione di notizie di rilevanza pubblica, ma il rischio di gettare in pasto all'opinione pubblica la privacy di persone innocenti ed estranee ai fatti oggetto delle intercettazioni", ha concluso Morrone. (Com)