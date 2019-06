Israele-Stati Uniti: consigliere sicurezza Bolton domenica a Gerusalemme

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, giungerà domenica 23 giugno in Israele per incontrare il primo ministro, Benjamin Netanyahu. Lunedì, 24 giugno, Bolton parteciperà al primo incontro trilaterale tra i consiglieri per la sicurezza nazionale di Israele, Russia e Stati Uniti, rispettivamente Meir Ben-Shabbat e Nikolai Patrushev, previsto a Gerusalemme. Il trilaterale è “molto importante per la stabilità del Medio Oriente in questo momento turbolento”, ha detto nei giorni scorsi Netanyahu, nel corso di una cerimonia al memoriale Altalena. Israele è in contatto sia apertamente che in modo segreto con molti leader arabi nel mondo e ci sono “legami estesi” tra Israele e la gran parte degli Stati arabi, ha aggiunto. Durante il trilaterale, le parti discuteranno della presenza del ruolo dell’Iran in Siria. L’incontro avviene quasi in concomitanza con la conferenza sugli aspetti economici del piano di pace per il Medio Oriente, prevista a Manama, in Bahrein il 25 e 26 giugno. L’incontro fa seguito alla proposta dello scorso febbraio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che aveva ribadito: “La più grande minaccia alla stabilità e alla sicurezza della regione viene dall’Iran e dai suoi affiliati”. La riunione, inoltre, giunge nel pieno della tensione tra Stati Uniti e Iran, dopo i due attacchi contro petroliere nel Golfo dell’Oman del 12 maggio e del 13 giugno. “Si tratta di un contatto estremamente rilevante, che comporta uno scambio di opinioni estremamente significativo sul contesto regionale e sui conflitti in corso in Siria e nella regione del Medio Oriente”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov ai giornalisti. (Res)