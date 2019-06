Zimbabwe: presidente Mnangagwa, nuova valuta in circolazione entro marzo 2020

- La nuova valuta dello Zimbabwe entrerà in circolazione entro il marzo 2020. Lo ha dichiarato oggi il presidente Emmerson Mnangagwa in un’intervista rilasciata all'agenzia di stampa “Bloomberg”. La notizia del varo di una nuova valuta era stato dato nel febbraio scorso dal governatore della Banca centrale, John Mangudya, il quale aveva precisato che la nuova moneta sarà tarata sul valore del dollaro negli ultimi dieci anni e chiamata Rgts (Real Time Gross Settlement) e sarà negoziata nel nuovo mercato interbancario dei cambi sulla base del dollaro Usa e di altre valute estere. La misura è stata decisa per rimediare alla carenza di dollari statunitensi. Dal 2009 l’economia del paese è afflitta dall’iperinflazione che ha provocato negli ultimi mesi un rincaro dei prezzi della benzina, aumentati da 1,24 dollari 3,31 dollari al litro, causando a sua volta violente proteste nel paese. Per contrastare la carenza di carburante, ad ottobre la Banca centrale dello Zimbabwe ha emesso 40 milioni di dollari. Una linea di credito da 500 milioni di dollari verrà inoltre impiegata per coprire le spese di importazione di carburante, di medicinali e grano. Con i fondi sarà possibile distribuire inoltre agli abitanti olio da cucina, particolarmente difficile da trovare in questo momento.(Res)