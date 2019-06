Russia-Bielorussia: governi definiranno entro novembre piani per integrazione economica

- La Bielorussia e la Russia dovrebbero concordare tutti i passi da compiere per una completa integrazione nei settori dell'economia, entro novembre. Lo ha affermato il premier bielorusso Sergei Rumas, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". "Il programma avanzato di iniziative per l'integrazione dell'Unione di Stati prevede, come prima cosa, il seguire un piano prestabilito nel settore dell'economia. Dobbiamo concordare su una road map, entro il prossimo novembre", ha spiegato Rumas, dopo un incontro con l'omologo russo Dmitrij Medvedev. Il capo del governo di Mosca ha a sua volta sottolineato la vicinanza di intenti fra le autorità dei due paesi sul tema dell'Unione di Stati.(Rum)