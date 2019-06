Autostrade: Su A4 deviazione obbligatoria sulla A8 da Brescia verso Varese

- Sulla A4 Milano-Brescia, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno nelle quattro notti consecutive di lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 giugno, chi proviene da Venezia/Brescia ed è diretto verso Torino, all'altezza dello svincolo di Milano Viale Certosa, sarà obbligatoriamente deviato sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, con orario 22.00-5.00. In alternativa la società Autostrade consiglia di uscire a Milano Viale Certosa per poi rientrare in direzione di Torino oppure, dopo l'immissione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano, invertire il senso di marcia verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, fino all'allacciamento con la A4 dove si potrà entrare, in direzione di Torino, dallo svincolo di Pero. (Rem)