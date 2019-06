Romania-Ue: presidente Iohannis, risultati semestre europeo Bucarest superiori ad aspettative

- La presidenza romena del Consiglio dell'Unione europea ha concluso 90 dossiere legislativi e “molti ne sono rimasti sorpresi perché si aspettavano che il mandato della Romania fosse mediocre”. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e il presidente della Commissione europea, Jean Claude-Juncker, alla fine del vertice europeo di Bruxelles. "Non so se è bello parlare di eredità, non possiamo creare un'eredità in sei mesi, ma si può fare un buon lavoro. Pochi avevano grandi aspettative quando abbiamo iniziato la presidenza, molti si aspettavano fossimo mediocri, ma io ho preso molto seriamente i complimenti dei presidenti (Donald) Tusk e (Jean-Claude) Juncker”, ha osservato Iohannis, secondo cui il completamento dei dossier da parte della Romania dimostrano “anche la qualità, perché siamo buoni partner, negoziatori con standard elevati e la squadra romena ha gestito qualcosa di inaspettato”. (segue) (Rob)