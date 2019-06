Romania-Ue: presidente Iohannis, risultati semestre europeo Bucarest superiori ad aspettative (2)

- Il presidente ha rilevato che “se possiamo definire questo come un'eredità, vale a dire che la Romania è molto meglio dell'immagine che ha, penso che sia un buon retaggio". "L'Agenda strategica adottata rispecchia pienamente i dieci impegni che abbiamo adottato al vertice di Sibiu, intitolato Lo Spirito di Sibiu. Ora, l'obiettivo centrale è rimanere uniti, determinati ed efficienti nei nostri sforzi per attuare questo programma e ottenere risultati per tutti. La Romania è pienamente impegnata in questo. Desidero in particolare accogliere con favore il fatto che le principali priorità e linee d'azione identificate nell'agenda strategica riflettano la nostra visione condivisa per il futuro dell'Unione. Questo è un chiaro segno di unità e coesione ", ha spiegato Iohannis sottolineando che "la protezione dei cittadini, delle loro libertà e dei loro valori dovrebbe essere l'interesse centrale delle future azioni congiunte", nel contesto in cui l'Unione europea ha di fronte un numero crescente di minacce sia dall'interno che dall'esterno dei suoi confini. (segue) (Rob)