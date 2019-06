Romania-Ue: presidente Iohannis, risultati semestre europeo Bucarest superiori ad aspettative (3)

- "Recentemente, il Consiglio ha formalmente adottato un certo numero di dossier legislativi che sono stati compiuti sotto la presidenza romena - per quanto riguarda l'Unione bancaria, il miglioramento dei diritti del lavoro e sociali, l'approfondimento del mercato unico, la decarbonizzazione dei trasporti e del progresso nel consolidamento dell'Europa digitale", ha continuato Iohannis. Il capo dello Stato ha affermato che i colloqui hanno riguardato anche il futuro quadro finanziario pluriennale, ricordando che lo scorso anno il Consiglio europeo ha chiesto alla Romania di redigere un documento riveduto per la nuova fase dei negoziati. "La presidenza ha lavorato duro e sono lieto che questi sforzi e progressi costanti siano riconosciuti nelle conclusioni del Consiglio europeo", ha affermato Iohannis. "Su mia richiesta, i leader hanno accettato di fare una dichiarazione sulla Moldova nelle conclusioni, perché ciò rafforza il sostegno dell'Ue per la Moldova attraverso misure concrete, che è molto importante", ha sottolineato il capo dello Stato. (Rob)