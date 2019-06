Libia: Msf, "catastrofe sanitaria nei centri di Zintan e Gharyan"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi nove mesi, almeno 22 persone sono morte per malattie, probabilmente tubercolosi, nei centri di detenzione di Zintan e Gharyan, situati nel Gebel Nefusa, una regione montagnosa a sud di Tripoli. La situazione sanitaria catastrofica, riscontrata dalle équipe mediche di Medici Senza Frontiere (Msd) in questi due centri, conferma questo bilancio allarmante. Dal settembre 2018 a oggi sono morte in media da due a tre persone ogni mese. Quando Msf si è recata sul posto per la prima volta lo scorso maggio, circa 900 persone erano detenute a Zintan, di cui 700 in un capannone sovraffollato, con a malapena quattro servizi igienici funzionanti, accesso irregolare ad acqua non potabile e nessuna doccia. "È stata una catastrofe sanitaria", dichiara Julien Raickman, capomissione di Msf in Libia. “Probabilmente da mesi era in corso un'epidemia di tubercolosi. La situazione era così critica che durante le nostre prime visite abbiamo dovuto provvedere a diversi trasferimenti di emergenza verso alcuni ospedali". (Com)