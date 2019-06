Bce: Conte, orgoglioso di Draghi

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è detto orgoglioso del presidente della Banca centrale europea Mario Draghi. "Non partecipo al totonomi, dico soltanto che bisogna tener conto di equilibri complessivi. La Bce ha un ruolo assolutamente rilevante, è un'architrave, un pilastro per la politica monetaria, il sistema bancario, e quindi è bene che siano considerati, quando si procede a una nomina come quella della presidenza, tutti gli obiettivi", ha detto a chi gli ha chiesto un parere sull'economista tedesco Jens Weidmann, possibile successore alla guida della Bce dopo Mario Draghi. "Oggi ha partecipato ai lavori dell'euro Summit Draghi e ha ricevuto un applauso da tutti quanti - ha aggiunto il presidente del Consiglio - Questo mi ha reso orgoglioso come italiano, perché nessuno può dimenticare la sua iniziativa in momenti difficili. Sono otto anni di presidenza in cui, a detta di tutti gli intervenuti, c'è stato un coro unanime di interventi, Draghi è riuscito ad esprimere una leadership in momenti anche particolarmente difficili. E questo come italiano mi ha reso molto felice, molto orgoglioso". (Beb)