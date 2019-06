Governo: Salvini, abbassare tasse non è capriccio, ma dovere di chiunque sia guida del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interpellato durante il Festival del Lavoro in corso a Milano sulla sua intervista al Corriere della Sera, in cui ha detto di essere pronto a far cadere il governo se non saranno tagliate le tasse, il vicepremier Matteo Salvini, ha risposto: "Ho fatto una constatazione, abbassare le tasse non è una possibilità o un capriccio. Abbassare le tasse a tanti è un dovere di chiunque sia la governo di questo Paese. Non è una minaccia è una presa d'atto". Ai giornalisti che gli hanno chiesto del salario minimo, il segretario federale della Lega, ha replicato: "Il salario minino chi lo paga? Le imprese. Se non diminuisco le tasse alle imprese non posso fare il salario minimo".(Rem)