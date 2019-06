Roma: Cc Valmontone arrestano 3 spacciatori di diversa nazionalità

- Un 32enne romeno e due italiani, di 52 e 22anni, uniti per lo spaccio: arrestati dai carabinieri della compagnia di Colleferro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Lo scorso pomeriggio, i carabinieri della stazione di Valmontone hanno dato vita ad un mirato servizio di osservazione e pedinamento nei confronti degli spacciatori che hanno controllato tra Valmontone e Artena a bordo dell’autovettura del 52enne. Nella macchina i carabinieri hanno rinvenuto 10 dosi di cocaina, pronte allo spaccio. Le operazioni sono proseguite nelle abitazioni degli arrestati dove i carabinieri hanno rinvenuto altri 17 grammi di cocaina, vario materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Gli spacciatori, tutti con precedenti, sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni. (Rer)