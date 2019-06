Uganda: dichiarazioni offensive contro Museveni, attivista Nyanzi convocata in tribunale il 26 giugno

- L'attivista ugandese Stella Nyanzi dovrà difendersi il prossimo 26 giugno dinanzi ad un tribunale dell'Uganda contro l'accusa di "molestie informatiche e comunicazione offensiva" ai danni del presidente Yoweri Museveni. Lo riferisce la stampa locale. Secondo il suo avvocato Isaac Semakadde, in favore dell'attivista dovrebbero testimoniare autorità della prestigiosa Makerere University dell'Uganda, dove ha lavorato come ricercatrice. Nyanzi, che è accusata in particolare di aver pubblicato un post su Facebook ritenuto "offensivo" nei confronti di Museveni e della sua defunta madre, rischia una forte sanzione pecuniaria e fino a tre anni di carcere. L'attivista è diventata famosa per aver sostenuto la causa dei diseredati e dei diritti delle donne e per aver a più riprese attaccato duramente il presidente, spesso appellandolo con epiteti coloriti. (segue) (Res)