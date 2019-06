Uganda: dichiarazioni offensive contro Museveni, attivista Nyanzi convocata in tribunale il 26 giugno (2)

- La sua posizione è stata causa della sua sospensione dal ruolo di ricercatrice alla Makerere University, a marzo del 2017. Stella Nyanzi non è la sola oppositrice del presidente Museveni ad essere perseguita per le sue critiche al capo dello Stato. All’inizio di ottobre le autorità giudiziarie ugandesi hanno infatti rinviato al prossimo 3 dicembre il processo per tradimento contro la pop star e deputato di opposizione ugandese Robert Kyagulanyi, meglio conosciuto come Bobi Wine, e altri 34 imputati, arrestati ad agosto con l’accusa di aver lanciato sassi contro il convoglio del presidente Museveni che si trovava in visita nella città settentrionale di Arua. Wine ha più volte denunciato le “esecuzioni extragiudiziali” diffuse nel paese, chiedendo che i responsabili delle violazioni dei diritti umani vengano perseguiti. In un comunicato diffuso sulla sua pagina Facebook, Wine ha inoltre accusato il presidente Yoweri Museveni di incentivare le pratiche di tortura. (Res)