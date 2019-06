Roma: coniugi morti in casa, trovato un biglietto. Tra ipotesi omicidio suicidio

- I due coniugi morti oggi a Roma in via Santi Cosma e Damiano sono stati trovati dagli investigatori sul loro letto. L'uomo impugnava una pistola e avrebbe lasciato un biglietto in cui lamentava delle difficoltà economiche. Fra le ipotesi ci sarebbe l'omicidio-suicidio, ma sarà necessario attendere i risultati della polizia scientifica mentre gli investigatori stanno procedendo con ulteriori accertamenti ascoltando familiari e vicini dei due anziani. (Rer)