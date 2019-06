Regeni: Boldrini (Leu), Lega ritira striscione per verità invece che ambasciatore Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Liberi e uguali, Laura Boldrini, denuncia in una nota che "l'Egitto continua a sabotare le indagini sul sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni" e poi aggiunge: "E la Lega che fa? Anziché ritirare l'ambasciatore italiano a Il Cairo ritira lo striscione dal balcone della regione Friuli Venezia Giulia che chiede verita per Giulio". (Com)