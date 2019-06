Regione Lazio: Manzella, fondi europei motore strategico dello sviluppo regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'Europa è un grande motore dell'economia. Prima di tutto perché mette a disposizione risorse, ma soprattutto perché obbliga ad investirle su ambiti strategici per il nostro futuro” Lo dichiara in una nota l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio Gian Paolo Manzella. Questa mattina, prosegue la nota, nel corso del comitato di sorveglianza è stata illustrata la relazione di attuazione relativa all’anno 2018 per i fondi europei Por Fesr 2014-2020 destinati al Lazio. Circa 750 milioni di euro, il 77 per cento della dotazione totale, messi a bando per finanziare progetti che ad oggi hanno coinvolto oltre 1370 aziende: è questo, al 31 dicembre 2018, lo stato dell’arte dell’utilizzo dei fondi. “Dalla Green economy al trasferimento tecnologico, dalla ricerca, alla digitalizzazione fino all’internazionalizzazione. Questi importanti risultati testimoniano dell'attenzione con cui l'amministrazione segue il dossier europeo. Il mio grazie va a chi ha reso possibile tutto questo”, conclude Manzella.(Com)