Tanzania: rinviata al 17 luglio pronuncia sentenza su abolizione pena di morte

- L'Alta Corte di Dar es Salaam, in Tanzania, ha rinviato al 17 luglio la pronuncia della sentenza sull'abolizione della pena di morte. Lo riferiscono i media locali. I giudici sono chiamati a pronunciarsi su un caso presentato da diverse organizzazioni di difesa per i diritti umani, sostenendo che la legge viola i principi base della Costituzione, secondo i quali il diritto alla vita va garantito. Benché la pena di morte non sia più stata applicata dal 1994, questa è ufficialmente in vigore. (Res)