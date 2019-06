Roma: Tranchina (M5s), grazie a Raggi, assessori e colleghi, mi sono dimesso soltanto per motivi personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio ringraziare la sindaca, tutti i miei colleghi, gli assessori e tutti i dipendenti. La decisione di dimettermi da consigliere comunale di Roma Capitale è stata ampiamente ponderata”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il consigliere capitolino dimissionario del M5s, Fabio Tranchina. La decisione “è legata a motivi esclusivamente personali – prosegue Tranchina – perché, nell’ottica di un’azione politica efficace e continua, è per me diventato troppo oneroso conciliare gli impegni lavorativi e familiari con la carica di consigliere. Ho bisogno di staccare la spina per un po’, voglio però ribadire di essere fermamente convinto del valore e dei valori del Movimento 5 stelle. A riveder le Stelle”.(Rer)