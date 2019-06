Autonomia: Salvini, farà bene a tutti, chi lavora bene premiato chi sbaglia sanzionato

- La riforma dell'autonomia "fa bene all'Italia, perché significa merito e responsabilità. Con l'autonomia chi lavora bene, viene premiato, chi non lavora bene viene sanzionato e non può dire sempre è colpa di qualcun altro". Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini nel corso del Festival del Lavoro di Milano. "Il problema dei cittadini del sud - ha detto Salvini - non è la mancanza di risorse, ma l'incapacità, l'incompetenza e l'irresponsabilità di chi amministra le risorse a livello comunale e ragionale". Con la riforma del regionalismo differenziato "ho la certezza - ha concluso il ministro dell'Interno - che chi sbaglia, paga e quindi farà bene a tutti".(Rem)