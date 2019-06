Trasporto aereo: compagnie evitano le “aree di conflitto” nel Golfo, deviato anche volo Alitalia

- Le maggiori compagnie aree mondiali stanno modificando i proprio piani di volo degli aerei per evitare "possibili aree di conflitto" dopo che un drone statunitense è stato abbattuto dall’Iran nella zona dello Stretto di Hormuz. Fonti di Alitalia hanno riferito che il volo Roma-Delhi è stato deviato: "E' l'unico ad avvicinarsi all'area dello Stretto. Con la nuova rotta guadagniamo un paio di minuti", ha spiegato una fonte della compagnia di bandiera italiana. Secondo quanto riferiscono i media emiratini, a causa della situazione la compagnia Emirates ha adottato misure precauzionali ed è in stretto contatto con le autorità. La decisione di Emirates segue una raccomandazione dell'Agenzia per l'aviazione civile americana (Faa) relativa al divieto per le compagnie aeree statunitensi di sorvolare lo spazio aereo controllato da Teheran sul Golfo Persico e sul Golfo dell’Oman "fino a nuovo avviso". Etihad Airways, la seconda compagnia emiratina con sede ad Abu Dhabi, ha annunciato oggi che "sta seguendo da vicino la situazione" e ha messo in atto "piani di emergenza". Da parte sua, la compagnia aerea low-cost Flydubai ha dichiarato di aver "modificato alcuni piani di volo esistenti, per precauzione". (segue) (Res)