Moldova: Commissione di Venezia, non c’erano condizioni per scioglimento Parlamento

- La Commissione di Venezia ritiene che la Corte costituzionale di Chisinau non ha rispettato le proprie procedure e i principi di uguaglianza nelle due sentenze per lo scioglimento del Parlamento e delle elezioni anticipate, emesse tra il 7 e il 9 giugno. Lo riferisce "Unimedia". Per quanto riguarda le sentenze della Corte dell'8 e 9 giugno, la Commissione di Venezia ritiene che i procedimenti legali della presidenza e del Parlamento siano stati colpiti visto il numero elevato di tali decisioni e l'elevata velocità con la quale la Corte ha deciso su casi molto delicati, con ripercussioni significative sulle istituzioni statali. “Né il presidente né il Parlamento erano rappresentati e non avevano la possibilità di presentare i loro argomenti dinanzi alla Corte”, ha rilevato la commissione di Venezia concludendo che la Corte costituzionale della Moldova "non ha rispettato le proprie procedure, né il principio di uguaglianza delle parti in merito alla recente crisi politica". Gli esperti della Commissione ritengono che non vi siano state le condizioni per lo scioglimento del Parlamento. Il parere della Commissione è stato preparato su richiesta del segretario generale del Consiglio d'Europa, Thorbjorn Jagland, dopo gli sviluppi politici in Moldova e le decisioni della Corte costituzionale che hanno portato allo scioglimento del Parlamento moldavo il 9 giugno. (segue) (Moc)