Tpl Roma: Pedica (Pd), stop bus Tel Aviv? Raggi come Cimabue

- "Raggi è come Cimabue, fa una cosa e ne sbaglia due. Dopo tante promesse sul trasporto pubblico, i 70 bus presi a noleggio da Israele non arriveranno mai a a Roma. Oramai è un dato di fatto: al di là degli spot, la giunta Raggi non è in grado di fare nulla. La Capitale è una città paralizzata e l'incompetenza amministrativa dei 5 stelle purtroppo lascerà segni profondi per molti anni". È quanto afferma Stefano Pedica del Pd. (Com)