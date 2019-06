Russia: caso Golunov, ministero Interno crea unità monitoraggio polizia

- Il ministero dell'Interno della Federazione Russa creerà unità speciali per monitorare le violazioni degli agenti impegnati nella lotta al traffico di stupefacenti. Lo ha annunciato la portavoce del ministero dell'Interno, Irina Volk. Ieri, nel corso della tradizionale conferenza "Linea diretta", il presidente Vladimir Putin ha confermato che le autorità del paese non prevedono un alleggerimento delle pene per possesso e traffico di droga. Il capo dello Stato ha inoltre annunciato che verranno adottate misure volte a tutelare i cittadini dai possibili abusi della polizia. La questione degli eccessi nell'applicazione delle norme del codice penale relativi a narcotraffico o semplice possesso di droga è emersa in seguito all'arrresto del giornalista Ivan Golunov. Il giornalista russo di "Medusa", arrestato ed in seguito liberato per assenza di prove, ha suscitato proteste tra la popolazione e manifestazioni nella città di Mosca.(Rum)