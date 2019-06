Tpl Roma: Pelonzi (Pd), vicenda bus israeliani gravissima, Atac da parentopoli a paperissima

- "La Capitale è in balia di incompetenti e dilettanti allo sbaraglio. Atac senza pace e sempre più nella bufera. La vicenda dei bus israeliani in affitto è gravissima”. Lo dichiara in una nota il capogruppo capitolino del Pd Giulio Pelonzi. “Dopo gli annunci video della sindaca con tanto di 'stanno arrivando' ecco l'ennesimo flop a danno dei romani e dei lavoratori dell'Atac – prosegue –. Dopo la stagione di parentopoli con la giunta Alemanno ora in Atac siamo costretti ad assistere con tristezza a quella di paperissima, per l'inadeguatezza dell'amministrazione Raggi".(Com)