Giustizia: Salvini, in galera chi fa uscire da procure intercettazioni e chi le pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla pubblicazione delle intercettazioni "non è civile che i giornali siano pieni di pezzi di intercettazioni senza nessuna rilevanza penale. È una cosa da quarto mondo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso del Festival del Lavoro di Milano. "Se ci sono cose che riguardano processi e reati è giusto che li si legga - ha aggiunto - Se ci sono aspetti che riguardano la vita privata che escono dalla Procura e finiscono in edicola dovrebbe finire in galera sia chi le fa uscire dalla Procura sia chi le pubblica sui giornali".(Rem)