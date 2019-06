Milano: Comune avvia monitoraggio fiumi Seveso e Lambro per allerta malptempo

- Il centro meteo della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo in codice giallo per rischio temporali forti a partire dalle ore 16 di oggi, venerdì 21 giugno, con un peggioramento della situazione verso la serata e nelle ore successive fino a domani. Per questo l'Amministrazione ha disposto l' attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) in via Drago, a partire da oggi. La Protezione Civile Comunale monitorerà i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e il radar per verificare eventuali superamenti dei livelli di sicurezza. Al COC prendono parte, oltre a Comune e Protezione Civile, Polizia locale, Mm servizi idrici. (Com)