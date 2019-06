Ue: Salvini, evitare procedura infrazione obiettivo di tutti, ma non ad ogni costo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Interpellato sul tema della procedura d'infrazione a margine del suo intervento dal palco il vicepremier Matteo Salvini ha detto: "Mi rifiuto di pensare che uno dei Paesi che paga di più nell'Ue venga sanzionato come l'ultimo della classe per aver rispettato regole europee che ci stanno portando a disoccupazione, precarietà e debito". "Non la prendo nemmeno in considerazione questa ipotesi - ha concluso - se arrivasse sarebbe evidentemente un attacco politico basato su antipatia politica e non sui numeri".(Rem)