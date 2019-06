M5s: Di Maio su Di Battista e secondo mandato, opinioni personali, tema non a ordine giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e capo politico M5s, Luigi Di Maio, in merito all'affermazione di Alessandro Di Battista che se si votasse a settembre non varrebbe la regola del secondo mandato, ha precisato che il "tema oggi non è all'ordine del giorno. Poi ovviamente Alessandro esprime le sue opinioni personali - ha puntualizzato -, ma io credo che abbiamo visto già per troppi anni il Pd parlarsi allo specchio, internamente". Ospite di "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, il leader pentastellato ha poi scherzato sul libro di Di Battista: "Appena me lo regala e me lo autografa lo leggerò". (Rin)