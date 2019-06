Lombardia: Foroni, su depuratore del Garda Regione aperta a mediazione

- "Nessuna diretta competenza regionale sulle scelte possibili per il depuratore del Garda". Lo ha ribadito l'assessore della Regione Lombardia al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni. "La Regione Lombardia - ha spiegato - non ha competenze dirette nella programmazione, approvazione e realizzazione dei progetti infrastrutturali del servizio idrico integrato né tanto meno la loro localizzazione. Tali competenze sono infatti attribuite per legge all'Ente di governo dell'ambito, cioè' la Provincia e il suo Ufficio d'ambito, in base all'art.158-bis del d.lgs 152/2006 (Codice unico dell'ambiente). Nei mesi scorsi Regione Lombardia e' stata sollecitata al fine di facilitare esclusivamente il confronto e la circolazione delle informazioni in merito al progetto di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane delle aree di sponda del lago di Garda. Quindi, chi detiene le competenze decisionali in merito alla questione, nelle difficoltà' di trovare soluzioni e nelle relative polemiche territoriali, non scarichi le proprie responsabilità' a Regione Lombardia attribuendo ad essa competenze per legge inesistenti". (Com)