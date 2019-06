Venezuela-Cuba: Usa, misure per impedire forniture di petrolio da Caracas a L'Avana (10)

- Secondo stime dell'Fmi diffuse ad aprile l'economia venezuelana registrerà quest’anno una contrazione del 25 per cento, rispetto alla stima del 18 per cento diffusa a gennaio. L’organismo mantiene invece stabile la previsione dell’inflazione, che resta del 10.000.000 per cento. “Prevediamo che l’economia del Venezuela si contrarrà nella quarta parte del 2019 e del 10 per cento nel 2020; un crollo maggiore rispetto a quello previsto a ottobre 2018, che rappresenta un freno notevole alla crescita nella regione”, si legge nel rapporto World economic outlook. (segue) (Brb)