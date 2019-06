Fisco: Conte, io il più ambizioso, pagare meno, ma tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto un patto sociale con gli italiani in questo primo anno del governo: abbiamo introdotto delle misure di protezione sociale perché ritenevamo che occorresse stipulare questo patto per ridare fiducia ai cittadini", ha aggiunto il presidente del Consiglio. "C'erano tanti cittadini in sofferenza. Chi per prossimità alla pensione attendeva di andare in pensione, chi in condizioni di estrema necessità e povertà. Ora si tratta di fare un patto fiscale", ha detto Conte. "La pressione fiscale è troppo elevata, ma bisogna rendere anche trasparente il rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria e la formula a cui dobbiamo mirare deve essere che paghiamo meno, ma paghiamo tutti, ma proprio tutti", ha spiegato. Quindi, quando si riassume "il pensiero di Salvini, si riassume il mio, che è ancora più avanzato e ambizioso. Ora si tratta di sedersi attorno a un tavolo sulla riforma fiscale, aspetto proposte concrete, siamo tutti d'accordo e determinati verso l'obiettivo, l'abbiamo messo a fuoco. Si tratta semplicemente di tradurre i proponimenti in misure concrete", ha concluso. (Beb)