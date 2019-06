Speciale energia: fonti stampa, Eurohold firma accordo per acquisto asset bulgari gruppo Cez

- La holding bulgara Eurohold ha firmato un accordo per acquistare gli asset bulgari del gruppo energetico ceco Cez per 335 milioni di euro (377,9 milioni di dollari). Lo riporta l’agenzia di stampa “Sofia News Agency”, citando la stampa internazionale. Eurohold, attiva nel settore delle assicurazioni e nella gestione patrimoniale, ha avviato colloqui ad aprile per l’acquisito delle attività di Cez nel paese balcanico, tra cui l’operatore per la distribuzione di energia elettricità ad oltre 3 milioni di bulgari. La società prevede di finanziare l'accordo con una combinazione di capitale e debito e ha già incaricato due banche di investimento internazionali di organizzare il finanziamento. "L'acquisizione da parte di Eurohold delle attività del Gruppo Cez in Bulgaria dovrebbe essere finalizzata dopo aver ottenuto le approvazioni regolamentari", ha dichiarato la società in un comunicato. (Bus)