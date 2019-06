Speciale energia: Naftogaz riduce del 13 per cento prezzo gas per consumo industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di luglio la società ucraina Naftogaz venderà gas ai consumatori industriali a prezzi del 12,7-13,5 per cento in meno rispetto al mese precedente. È quanto emerge dalle informazioni diffuse sul sito web della società, citato dall'agenzia "Prime". Naftogaz offre gas al prezzo di 5017-5606 grivnie (circa 190-212 dollari) per mille metri cubi (Iva esclusa). (Res)