Roma: coniugi settantenni trovati morti in casa

- Due coniugi settantenni sono stati trovati morti nel loro appartamento a Roma, in via dei Santi Cosma e Damiano, in zona Tomba di Nerone. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Flaminio, la polizia scientifica e il 118. L'allarme è scattato dopo una telefonata alla polizia, intorno a mezzogiorno, della sorella della donna morta, allarmata perché non riusciva ad entrare in comunicazione con lei. Si indaga sui motivi del doppio decesso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.(Rer)