Decreto Crescita: Montaruli (Fd'I), proventi norma anti-evasione su case vacanza vadano a edilizia popolare

- La deputata e capogruppo in commissione Politiche europee di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, in una nota afferma: "Il decreto Crescita inserisce il codice anti evasione per gli affitti brevi delle case vacanza introducendo sanzioni per chi non si attiene alle regole. I proventi di queste sanzioni - chiede - vadano all'edilizia popolare e all'emergenza abitativa. La casa è un diritto. Troviamo giusto che i soldi di chi specula su un bene così prezioso vadano a chi la casa non ce l'ha. Le risorse per l'edilizia popolare, le forme di autorecupero e l'emergenza abitativa non sono mai sufficienti rispetto al fabbisogno delle fasce più deboli. In ogni città abbiamo code immense di aventi diritto che attendono l'assegnazione da anni. Con questa proposta - spiega - vogliamo guardare a loro, ingannati dal reddito di cittadinanza e superati costantemente nelle graduatorie dagli stranieri".(Com)